在肯尼亚，执政党联合民主联盟（UDA）已启动全国代表大会前基层选举的最后阶段。届时，党员将能够批准与橙色民主运动（ODM）拟议的选前联盟。UDA全国选举委员会主席安东尼·姆瓦乌拉向Nation Kenya表示，投票计划于2026年11月完成，大会定于2027年3月举行。

大会还将选举UDA全国领导层。拟议联盟协议的批准计划在肯尼亚大选之前进行，该国大选定于2027年8月10日举行。

联盟谈判

今年1月，UDA全国执行委员会授权肯尼亚总统威廉·鲁托与ODM领导人奥布鲁·奥金加启动联盟谈判。两位政治人物已经任命了一个由10人组成的技术小组，该小组将起草联合选前宣言。据该媒体报道，他们还将成立另一个由10名代表组成的小组，以进行联盟谈判。

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UDA将桑布鲁县的基层选举安排在10月16日，10月17日则安排在塔纳河、维希加、曼德拉、纳库鲁、博梅特和塔拉卡-尼蒂等县。此前，该党已在蒙巴萨，以及基西、南迪、凯里乔、巴林戈、本戈马、伊希奥洛、马萨比特和瓦吉尔举行投票。

地方代表

在投票站层级，UDA将各选出20名官员。根据该党的指南，其中将包括3名宗教团体代表、4名企业家、3名专业人士、4名青年代表、1名特殊利益团体代表、3名农民以及2名普通党员——一名女性和一名男性。

UDA的基层选举和参选人论坛是威廉·鲁托为连任所做准备的一部分。截至2月4日，根据该党数据，已有12,353名政治人物申请以UDA名义参选。其中，149人竞选州长职位，279人竞选参议院席位，323人竞选女性代表职位，1,372人竞选290个选区的代表职位，10,230人竞选选区代表席位。

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