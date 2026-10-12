Европейский Союз ввел санкции против российской строительной компании «Самолет» и её генерального директора Анны Акиньшиной. Основанием послужило использование северокорейских работников на строительных объектах во Владивостоке вопреки запрету, введенному Советом Безопасности ООН.

Ограничения предусматривают замораживание активов компании и её руководителя, а также запрет на прямое или косвенное предоставление им средств и экономических ресурсов. Для физических лиц также действует запрет на въезд в страны ЕС.

В группе «Самолет» заявили, что продолжают работать в обычном режиме. Там отметили, что почти полностью используют материалы и оборудование отечественного производства. Компания также пообещала прокомментировать ситуацию после ознакомления с сообщением Евросоюза, получения необходимых документов и анализа причин введения санкций.

Во Владивостоке «Самолет» реализует два проекта — «Сабанеева 125» и «Квартал Нейбута». Первый планируется сдать в эксплуатацию до конца 2026 года, а завершение второго запланировано на 2029 год.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

ЕС полностью откажется от российского газа к концу 2027 года — фон дер Ляйен.

Путин снизил цену на газ для Китая до минимума — Reuters.

Россия на 10 дней приостановит поставки газа в Армению.

РФ будет продавать газ Китаю со скидкой до 2029 года, — Bloomberg

Франция, Бельгия и Испания потратили на российский газ больше, чем помогли Украине.

Читай нас в