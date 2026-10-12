В Италии правая партия «Лига» изменит свой логотип и уберет из него упоминание «Salvini Premier». Это связано с требованиями нового избирательного закона, который требует определения единого кандидата для всей коалиции, сообщает ANSA English.

Решение после заседания Федерального совета

О смене эмблемы в понедельник заявил лидер «Лиги», вице-премьер и министр транспорта Маттео Сальвини после заседания Федерального совета партии. Он также объявил о создании политического секретариата, который должен распределять среди участников отличия и обязанности.

По словам Сальвини, партия обязательно обновит логотип, поскольку мир меняется. Надпись «Salvini Premier» находилась на символе политической силы.

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Обжалование нового закона

В то же время организация «Сеть за свободное и равное голосование» подготовила шесть пунктов для обжалования нового избирательного закона в Конституционном суде. Они касаются бонуса большинства, распределения бонуса для Сената на общенациональном уровне и методов распределения мандатов.

Среди пунктов также названы гендерное чередование кандидатов, требования к подписям для подачи списков кандидатов и определение кандидата на должность премьер-министра.

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