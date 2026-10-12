We Włoszech prawicowa partia Liga zmieni swoje logo i usunie z niego wzmiankę „Salvini Premier”. Ma to związek z wymogami nowej ordynacji wyborczej, która wymaga wskazania jednego kandydata dla całej koalicji, informuje ANSA English.

Decyzja po posiedzeniu Rady Federalnej

O zmianie emblematu w poniedziałek poinformował lider Ligi, wicepremier i minister transportu Matteo Salvini, po posiedzeniu Federalnej Rady partii. Ogłosił również utworzenie sekretariatu politycznego, który ma rozdzielać wśród członków wyróżnienia i obowiązki.

Według Salviniego partia z pewnością zaktualizuje logo, ponieważ świat się zmienia. Napis „Salvini Premier” znajdował się na symbolu ugrupowania politycznego.

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Zaskarżenie nowej ustawy

Jednocześnie organizacja „Sieć na rzecz wolnego i równego głosowania” przygotowała sześć punktów do zaskarżenia nowej ordynacji wyborczej w Trybunale Konstytucyjnym. Dotyczą one premii większościowej, podziału premii dla Senatu na poziomie ogólnokrajowym oraz metod podziału mandatów.

Wśród punktów wymieniono również naprzemienność płci kandydatów, wymogi dotyczące podpisów przy zgłaszaniu list kandydatów oraz wskazanie kandydata na stanowisko premiera.

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