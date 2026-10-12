В Пакистане правительство снизило розничную цену бензина на 2,93 пакистанской рупии за литр, в то время как высокоскоростной дизель (HSD) подорожал на 0,61 рупии. Новые цены вступят в силу 13 октября, сообщает Dawn.

Новые розничные цены

После пересмотра бензин будет стоить 395,37 рупии за литр, а высокоскоростной дизель — 396,85 рупии за литр. Согласно сообщению Petroleum Division, правительство продолжит взимать 114 рупий налогов и сборов с литра бензина и 100 рупий — с литра дизеля.

Бензин преимущественно используется в частном транспорте, малолитражных автомобилях, рикшах и двухколёсных транспортных средствах. Дизель применяется в секторе тяжёлых перевозок, на электростанциях и в крупных генераторах.

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Динамика цен и меры экономии

Цена высокоскоростного дизеля снизилась с пикового уровня в 520,35 рупии за литр, зафиксированного 3 апреля. Стоимость бензина в тот день достигла 458,41 рупии за литр. Цена дизеля начала расти с 281 рупии за литр после начала войны между США и Ираном 28 февраля, а бензин начал дорожать с 266 рупий за литр в первую неделю марта.

На фоне роста цен на топливо и конфликта на Ближнем Востоке власти Пакистана возобновили меры экономии. В частности, рынки должны закрываться до 21:00, а лимиты топлива для служебных автомобилей сократили на 50% на три месяца.

В сентябре премьер-министр Шехбаз Шариф также объявил программу поддержки для пользователей мотоциклов, авторикш и транспортных средств с двигателями объёмом до 800 куб. см. В июле министр нефти Али Первез Малик заявил, что кабинет и премьер-министр решили поручить Органу регулирования нефти и газа устанавливать цены на топливо ежедневно с учётом тенденций международного рынка. До этого правительство пересматривало цены еженедельно.

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