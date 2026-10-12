W Pakistanie rząd obniżył detaliczną cenę benzyny o 2,93 rupii pakistańskiej za litr, podczas gdy cena szybkiego oleju napędowego (HSD) wzrosła o 0,61 rupii. Nowe ceny wejdą w życie 13 października, informuje Dawn.

Nowe ceny detaliczne

Po zmianie benzyna będzie kosztować 395,37 rupii za litr, a szybki olej napędowy — 396,85 rupii za litr. Według Petroleum Division rząd nadal będzie pobierał 114 rupii podatków i opłat od litra benzyny oraz 100 rupii od litra oleju napędowego.

Benzyna jest wykorzystywana głównie w prywatnym transporcie, małych samochodach, rikszach i pojazdach dwukołowych. Olej napędowy stosuje się w sektorze ciężkiego transportu, elektrowniach i dużych generatorach.

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Dynamika cen i środki oszczędnościowe

Cena szybkiego oleju napędowego spadła od szczytowego poziomu 520,35 rupii za litr, odnotowanego 3 kwietnia. Cena benzyny tego dnia wyniosła 458,41 rupii za litr. Cena oleju napędowego zaczęła rosnąć z poziomu 281 rupii za litr po rozpoczęciu wojny między USA a Iranem 28 lutego, a benzyna zaczęła drożeć od 266 rupii za litr w pierwszym tygodniu marca.

W obliczu rosnących cen paliw i konfliktu na Bliskim Wschodzie władze Pakistanu przywróciły środki oszczędnościowe. W szczególności rynki muszą być zamykane do godziny 21:00, a limity paliwa dla samochodów służbowych zostały zmniejszone o 50% na trzy miesiące.

We wrześniu premier Shehbaz Sharif ogłosił także program wsparcia dla użytkowników motocykli, autoriksz i pojazdów z silnikami o pojemności do 800 cm³. W lipcu minister ds. ropy Ali Pervaiz Malik oświadczył, że gabinet i premier postanowili powierzyć Urzędowi Regulacji Ropy i Gazu codzienne ustalanie cen paliw z uwzględnieniem trendów na rynkach międzynarodowych. Wcześniej rząd weryfikował ceny co tydzień.

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