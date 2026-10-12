У Пакистані бензин подешевшав на 2,93 рупії за літр, дизель здорожчав — Dawn

У Пакистані уряд знизив роздрібну ціну бензину на 2,93 пакистанської рупії за літр, водночас високошвидкісний дизель (HSD) подорожчав на 0,61 рупії. Нові ціни набудуть чинності 13 жовтня, повідомляє Dawn.

Нові роздрібні ціни

Після перегляду бензин коштуватиме 395,37 рупії за літр, а високошвидкісний дизель — 396,85 рупії за літр. Згідно з повідомленням Petroleum Division, уряд і надалі стягуватиме 114 рупій податків і зборів з літра бензину та 100 рупій — з літра дизеля.

Бензин переважно використовують у приватному транспорті, малолітражних автомобілях, рикшах і двоколісному транспорті. Дизель застосовують у секторі важких перевезень, на електростанціях і у великих генераторах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Динаміка цін і заходи економії

Ціна високошвидкісного дизеля знизилася від пікового рівня 520,35 рупії за літр, зафіксованого 3 квітня. Вартість бензину того дня сягнула 458,41 рупії за літр. Ціна дизеля почала зростати з 281 рупії за літр після початку війни між США та Іраном 28 лютого, а бензин почав дорожчати з 266 рупій за літр у перший тиждень березня.

На тлі зростання цін на пальне та конфлікту на Близькому Сході влада Пакистану відновила заходи економії. Зокрема, ринки мають зачинятися до 21:00, а ліміти пального для службових автомобілів скоротили на 50% на три місяці.

У вересні прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф також оголосив програму підтримки для користувачів мотоциклів, авторикш і транспортних засобів із двигунами до 800 куб. см. У липні міністр нафти Алі Первез Малік заявив, що кабінет і прем'єр-міністр вирішили доручити Органу регулювання нафти й газу встановлювати ціни на пальне щодня з урахуванням тенденцій міжнародного ринку. До цього уряд переглядав ціни щотижня.

Читай нас у