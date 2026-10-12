巴基斯坦汽油每升降价2.93卢比，柴油涨价——《黎明报》

巴基斯坦政府将汽油零售价每升下调2.93巴基斯坦卢比，同时高速柴油（HSD）每升上涨0.61卢比。新价格将于10月13日生效，据《黎明报》报道。

新的零售价格

调整后，汽油价格将为每升395.37卢比，高速柴油价格将为每升396.85卢比。根据石油部门的声明，政府将继续对每升汽油征收114卢比的税费，对每升柴油征收100卢比的税费。

汽油主要用于私人交通、小排量汽车、人力车和两轮车辆。柴油则用于重型运输行业、发电厂和大型发电机。

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价格走势与节约措施

高速柴油价格已从4月3日创下的每升520.35卢比的峰值回落。当天汽油价格达到每升458.41卢比。2月28日美国与伊朗之间的战争开始后，柴油价格从每升281卢比开始上涨；汽油则从3月第一周的每升266卢比开始涨价。

在燃油价格上涨及中东冲突的背景下，巴基斯坦当局恢复了节约措施。具体而言，市场必须在21:00前关闭，公务车辆的燃油限额在三个月内削减50%。

9月，总理谢赫巴兹·谢里夫还宣布了一项支持计划，面向摩托车、机动三轮车以及发动机排量不超过800立方厘米车辆的使用者。7月，石油部长阿里·佩尔韦兹·马利克表示，内阁和总理已决定委托石油和天然气监管局根据国际市场趋势每日制定燃油价格。在此之前，政府每周调整价格。

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