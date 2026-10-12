Падение рейтингов Трампа усилило давление на Зеленского — The Sunday Times

Президент США Дональд Трамп усилил давление на украинского лидера Владимира Зеленского на фоне падения собственных рейтингов накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Одной из причин недовольства Трампа стали украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре. Американский президент связывает их с ростом цен на топливо в США, что вызывает недовольство среди американцев накануне выборов.

По данным издания, внутриполитические проблемы Трампа всё больше влияют на его позицию в отношении Украины. Накануне промежуточных выборов в Конгресс высокие цены на топливо стали дополнительным фактором недовольства американских избирателей, что может негативно сказаться на позициях Республиканской партии.

На этом фоне американский президент все более критично относится к украинским ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам энергетической инфраструктуры. Трамп связывает эти атаки с подорожанием топлива в США и пытается переложить часть ответственности за ситуацию на Киев.

В то же время The Sunday Times обращает внимание на особенности отношения Трампа к руководству Украины и России. Американский президент и ранее демонстрировал более благосклонное отношение к Владимиру Путину, чем к Владимиру Зеленскому. По мнению издания, это также может объяснять усиление давления на украинского президента, которого Трамп всё чаще представляет как препятствие для достижения мирных договоренностей.

При этом экономический эффект от договоренностей, призванных сдержать рост цен на топливо, может оказаться незначительным. По приведенным оценкам, дизельное топливо на американских автозаправочных станциях может подешеветь лишь примерно на восемь центов за галлон. Такое снижение вряд ли существенно повлияет на расходы американских потребителей, а значит, не гарантирует Трампу ощутимых политических преимуществ в преддверии выборов.

Об этом сообщается со ссылкой на The Sunday Times.

В Кремле объяснили, почему Трамп призвал Зеленского уйти.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, одновременно заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Американский бизнесмен Илон Маск присоединился к критике президента Украины Владимира Зеленского, которую ранее высказал президент США Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября отреагировал на заявление американского миллиардера Илона Маска, который заявил, что украинский лидер якобы «зашел слишком далеко» и должен покинуть свой пост. Зеленский подчеркнул, что остановить российского диктатора Владимира Путина гораздо сложнее, чем оказывать давление на Украину.

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