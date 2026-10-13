В Таиланде туристические ассоциации выступили против предложенного сбора за выезд из страны в размере 1000 батов, максимальный размер которого может составить 5000 батов. Представители отрасли заявляют, что платеж может увеличить расходы путешественников, повлиять на спрос на авиаперелеты и усложнить работу операторов выездного туризма, сообщает Bangkok Post.

Возражения туристических операторов

Президент Ассоциации туристических агентств Таиланда Калаяни Ассани заявила, что возвращение сбора за выезд, введенного 45 лет назад, не соответствует нынешней экономической ситуации. По ее словам, фиксированный платеж за каждую поездку может неравномерно повлиять на путешественников, поскольку возможность ездить за границу не обязательно свидетельствует об уровне доходов человека или его способности платить налоги.

Ассоциация также подчеркивает, что зарубежные поездки сейчас связаны не только с отдыхом, но и с экономической деятельностью, торговлей, инвестициями и развитием профессиональных возможностей. Она указала, что операторы выездного туризма уже платят НДС, хотя потребление этих туристических услуг происходит за пределами Таиланда. По мнению ассоциации, это противоречит принципу взимания НДС с внутреннего потребления товаров и услуг.

Петиции министру финансов

Ассоциация туристических агентств Таиланда подала петицию министру финансов Экнити Нититханпрапасу с требованием отозвать предложение. Она также выразила обеспокоенность неоднозначными вопросами в онлайн-консультации по проекту сбора и отсутствием проверки личности респондентов.

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Против инициативы также выступила Ассоциация отелей Таиланда. Ее президент Тхиенпрасит Чайяпатранун заявил, что дополнительный платеж может снизить спрос на авиаперелеты и ослабить конкурентоспособность туристической отрасли страны. По его словам, в ближайшем будущем каждый иностранный турист может платить около 2570 батов налогов и сборов, а для семьи из четырех человек эта сумма составит 10 280 батов.

В эту сумму входят действующие пассажирские сборы в шести основных аэропортах Таиланда, предложенный на следующий год туристический сбор в размере 450 батов и предложенный сбор за выезд в размере 1000 батов. Представители гостиничного бизнеса призвали правительство до принятия закона опубликовать подробное исследование экономического воздействия инициативы и прогнозируемых поступлений.

Требование оценить последствия

Совет по туризму Таиланда также подал петицию министру финансов с требованием тщательно оценить влияние сбора на количество и поведение пассажиров, стоимость поездок, авиалинии, малый бизнес и занятость в туризме и авиации. Совет также просит сопоставить чистые налоговые поступления от сбора с возможными экономическими потерями.

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