В Вашингтоне комитет Сената США по торговле опубликовал отчет, согласно которому консультанты, помогающие школам и библиотекам получать финансирование по программе интернет-субсидий E-Rate, ежегодно получают от 200 млн до 400 млн долларов. Годовой объем самой программы составляет 3 млрд долларов, сообщает Channel NewsAsia.

Расходы на консультантов

Отчет был опубликован во вторник, 13 октября. Он касается консультантов, которые помогают школам и библиотекам получать средства в рамках программы E-Rate Федеральной комиссии по связи США.

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Председатель комитета Сената США по торговле Тед Круз заявил, что консультанты помогают заявителям ориентироваться в сложной процедуре, ставшей затратной составляющей программы.

Проверка движения средств

По словам Круза, значительные гонорары консультантов должны стать поводом для более тщательной проверки движения средств E-Rate, того, кто получает выгоду от программы, а также ее эффективности для школ, библиотек и налогоплательщиков.

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