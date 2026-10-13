W Waszyngtonie komisja Senatu USA ds. handlu opublikowała raport, według którego konsultanci pomagający szkołom i bibliotekom uzyskać finansowanie w ramach programu dopłat do internetu E-Rate otrzymują rocznie od 200 mln do 400 mln dolarów. Roczna wartość samego programu wynosi 3 mld dolarów, informuje Channel NewsAsia.

Wydatki na konsultantów

Raport opublikowano we wtorek, 13 października. Dotyczy on konsultantów, którzy pomagają szkołom i bibliotekom uzyskiwać środki w ramach programu E-Rate amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności.

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Przewodniczący komisji Senatu USA ds. handlu Ted Cruz oświadczył, że konsultanci pomagają wnioskodawcom poruszać się w złożonej procedurze, która stała się kosztownym elementem programu.

Kontrola przepływu środków

Według Cruza znaczne honoraria konsultantów powinny stać się powodem do dokładniejszego zbadania przepływu środków E-Rate, tego, kto korzysta z programu, a także jego skuteczności dla szkół, bibliotek i podatników.

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