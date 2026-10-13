W Tajlandii stowarzyszenia turystyczne sprzeciwiły się proponowanej opłacie za wyjazd z kraju w wysokości 1000 bahtów, której maksymalna kwota może wynieść 5000 bahtów. Przedstawiciele branży twierdzą, że płatność może zwiększyć koszty podróżnych, wpłynąć na popyt na podróże lotnicze i utrudnić działalność operatorom turystyki wyjazdowej, informuje Bangkok Post.

Zastrzeżenia operatorów turystycznych

Prezeska Stowarzyszenia Agentów Turystycznych Tajlandii Kalayaanee Assanee oświadczyła, że przywrócenie opłaty wyjazdowej, wprowadzonej 45 lat temu, nie odpowiada obecnej sytuacji gospodarczej. Jej zdaniem stała opłata za każdą podróż może nierównomiernie wpłynąć na podróżnych, ponieważ możliwość podróżowania za granicę nie musi świadczyć o poziomie dochodów danej osoby ani o jej zdolności do płacenia podatków.

Stowarzyszenie podkreśla również, że podróże zagraniczne są obecnie związane nie tylko z wypoczynkiem, lecz także z działalnością gospodarczą, handlem, inwestycjami i rozwojem możliwości zawodowych. Wskazało, że operatorzy turystyki wyjazdowej już płacą VAT, chociaż korzystanie z tych usług turystycznych odbywa się poza Tajlandią. Zdaniem stowarzyszenia stoi to w sprzeczności z zasadą pobierania VAT od krajowej konsumpcji towarów i usług.

Petycje do ministra finansów

Stowarzyszenie Agentów Turystycznych Tajlandii złożyło petycję do ministra finansów Eknitiego Nitithanprapasa, domagając się wycofania propozycji. Wyraziło także zaniepokojenie niejednoznacznymi pytaniami w konsultacjach internetowych dotyczących projektu opłaty oraz brakiem weryfikacji tożsamości respondentów.

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Przeciw inicjatywie wystąpiło również Stowarzyszenie Hoteli Tajlandii. Jego prezes Thienprasit Chaiyapatranun oświadczył, że dodatkowa płatność może obniżyć popyt na podróże lotnicze i osłabić konkurencyjność krajowej branży turystycznej. Według niego w niedalekiej przyszłości każdy zagraniczny turysta może płacić około 2570 bahtów podatków i opłat, a dla czteroosobowej rodziny kwota ta wyniesie 10 280 bahtów.

Na tę sumę składają się obowiązujące opłaty pasażerskie na sześciu głównych lotniskach Tajlandii, proponowana na przyszły rok opłata turystyczna w wysokości 450 bahtów oraz proponowana opłata wyjazdowa w wysokości 1000 bahtów. Przedstawiciele branży hotelarskiej wezwali rząd do opublikowania przed przyjęciem ustawy szczegółowego badania wpływu gospodarczego inicjatywy i prognozowanych wpływów.

Postulat oceny skutków

Rada Turystyki Tajlandii również złożyła petycję do ministra finansów, domagając się dokładnej oceny wpływu opłaty na liczbę i zachowania pasażerów, koszty podróży, linie lotnicze, małe przedsiębiorstwa oraz zatrudnienie w turystyce i lotnictwie. Rada prosi także o zestawienie netto wpływów podatkowych z opłaty z możliwymi stratami gospodarczymi.

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