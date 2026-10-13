泰国旅游协会反对拟议征收1000泰铢的离境费，其最高金额可能达到5000泰铢。行业代表表示，这项收费可能增加旅客开支、影响航空旅行需求，并使出境旅游运营商的工作更加复杂，据《曼谷邮报》报道。

旅游运营商的反对意见

泰国旅行社协会主席卡拉亚妮·阿萨尼表示，恢复45年前推出的离境费不符合当前经济形势。她说，对每次旅行征收固定费用可能会对旅客造成不均衡影响，因为能够出国旅行并不一定意味着一个人的收入水平或其纳税能力。

该协会还强调，出境旅行如今不仅与休闲有关，也涉及经济活动、贸易、投资以及职业发展机会。该协会指出，出境旅游运营商已经缴纳增值税，尽管这些旅游服务的消费发生在泰国境外。该协会认为，这与对商品和服务的国内消费征收增值税的原则相矛盾。

向财政部长提交请愿书

泰国旅行社协会向财政部长埃克尼蒂·尼蒂坦普拉帕斯提交请愿书，要求撤回该提议。该协会还对有关收费草案的在线咨询中存在模糊问题，以及未对受访者进行身份核验表示担忧。

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泰国酒店协会也反对这项倡议。该协会主席提恩普拉西特·猜亚帕特拉农表示，额外收费可能降低航空旅行需求，并削弱该国旅游业的竞争力。他说，在不久的将来，每名外国游客可能需要缴纳约2570泰铢的税费，而一个四口之家的这一金额将达到10280泰铢。

这笔金额包括泰国六个主要机场现行的旅客费用、拟于明年征收的450泰铢旅游费，以及拟议征收的1000泰铢离境费。酒店业代表呼吁政府在通过该法律前公布有关这项倡议经济影响和预计收入的详细研究。

要求评估后果

泰国旅游委员会也向财政部长提交请愿书，要求全面评估该收费对旅客数量和行为、旅行成本、航空公司、小企业以及旅游和航空业就业的影响。该委员会还要求将该收费带来的净税收收入与可能造成的经济损失进行比较。

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