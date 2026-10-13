В Иране сеть посредников, которым государство поручало продажу нефти, задолжала правительству от 10 млрд до 11 млрд евро. Об этом в сентябре заявил представитель судебной власти страны. Эта сумма эквивалентна примерно половине запланированных нефтяных доходов иранского бюджета на текущий финансовый год, сообщает Al Jazeera.

Продажа нефти через посредников

Тегеран внедрил схему с привлечением частных продавцов в 2012 году в ответ на американские и европейские санкции против экспорта иранской нефти и получения доходов от ее реализации. Не имея возможности продавать нефть через Министерство нефти и получать выручку через Центральный банк, правительство продавало ее внутренним покупателям или использовало для расчетов по долгам перед учреждениями и организациями.

Так сформировалась сеть так называемых доверенных посредников. Учреждения, компании и физические лица должны были реализовывать переданную им нефть и перечислять выручку в государственную казну, после чего могли возмещать согласованные расходы и получать причитающиеся им выплаты от государства. Часть получателей продавала нефть самостоятельно, другие привлекали частные трейдинговые компании.

Среди первых учреждений, получивших нефть для продажи, был Пенсионный фонд нефтяной промышленности. Нефть также передавали строительной базе «Хатам аль-Анбия», которая реализует крупные инфраструктурные проекты. Муниципальная полиция, по данным издания, получала причитающиеся ей государственные выплаты в виде сырой нефти.

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Санкции и невозвращенная выручка

Еще в начале применения этой модели возникали расхождения между ожидаемой выручкой от продаж и суммами, которые продавцы фактически перечисляли в государственную казну. По данным издания, это стало основой для одних из крупнейших экономических коррупционных дел в Иране.

После заключения ядерной сделки JCPOA в 2016 году и отмены санкций в отношении продажи иранской нефти правительство смогло вернуть реализацию под больший государственный контроль. Людей, которые продали иранскую нефть, но не вернули выручку, заключили в тюрьму.

После выхода США из JCPOA в 2018 году Иран снова был вынужден полагаться на частных трейдеров. Расширение американских санкций на счета, валютные обменники, компании и физических лиц осложнило возврат средств, поскольку подпавшие под санкции трейдеры теряли доступ к счетам, активам и компаниям. Иранские чиновники также обвиняли посредников в использовании санкционных схем для собственного обогащения. Глава судебной власти Ирана предупредил, что продавцы, которые откажутся возвращать выручку, могут быть привлечены к юридической ответственности.

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