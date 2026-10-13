Посередники з продажу нафти винні Ірану до 11 млрд євро — Al Jazeera

В Ірані мережа посередників, яким держава доручала продаж нафти, заборгувала уряду від 10 млрд до 11 млрд євро. Про це у вересні заявив речник судової влади країни. Сума еквівалентна приблизно половині запланованих нафтових доходів іранського бюджету на поточний фінансовий рік, повідомляє Al Jazeera.

Продаж нафти через посередників

Схему із залученням приватних продавців Тегеран запровадив у 2012 році у відповідь на американські та європейські санкції проти експорту іранської нафти й отримання доходів від її реалізації. Не маючи змоги продавати нафту через Міністерство нафти та отримувати виручку через Центральний банк, уряд продавав її внутрішнім покупцям або використовував для розрахунків за боргами перед установами й організаціями.

Так сформувалася мережа так званих довірених посередників. Установи, компанії та фізичні особи мали реалізовувати передану їм нафту й переказувати виручку до державної скарбниці, після чого могли відшкодовувати погоджені витрати та отримувати належні їм виплати від держави. Частина отримувачів продавала нафту самостійно, інші залучали приватні трейдингові компанії.

Серед перших установ, що отримали нафту для продажу, був Пенсійний фонд нафтової промисловості. Нафту також передавали будівельній базі «Хатам аль-Анбія», яка реалізує великі інфраструктурні проєкти. Муніципальна поліція, за даними видання, отримувала належні їй державні виплати у вигляді сирої нафти.

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Санкції та неповернена виручка

Ще на початку застосування цієї моделі виникали розбіжності між очікуваною виручкою від продажів і сумами, які продавці фактично переказували до державної скарбниці. За даними видання, це стало підґрунтям для одних із найбільших економічних корупційних справ в Ірані.

Після укладення ядерної угоди JCPOA у 2016 році та скасування санкцій щодо продажу іранської нафти уряд зміг повернути реалізацію під більший державний контроль. Осіб, які продали іранську нафту, але не повернули виручку, ув’язнили.

Після виходу США з JCPOA у 2018 році Іран знову був змушений покладатися на приватних трейдерів. Розширення американських санкцій на рахунки, валютні обмінники, компанії та фізичних осіб ускладнило повернення коштів, оскільки санкціоновані трейдери втрачали доступ до рахунків, активів і компаній. Іранські посадовці також звинувачували посередників у використанні санкційних схем для власного збагачення. Голова судової влади Ірану попередив, що продавців, які відмовлятимуться повертати виручку, можуть притягнути до юридичної відповідальності.

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