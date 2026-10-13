在伊朗，一个受国家委托销售石油的中间商网络欠政府100亿至110亿欧元。该国司法机构发言人于9月表示，这一金额约相当于伊朗本财年预算中计划石油收入的一半，半岛电视台报道。

通过中间商销售石油

德黑兰于2012年引入了吸纳私营卖家的方案，以应对美国和欧洲针对伊朗石油出口及其销售收入的制裁。由于无法通过石油部销售石油，也无法通过中央银行获得收入，政府将石油出售给国内买家，或将其用于偿还对机构和组织的债务。

由此形成了所谓受信任中间商网络。机构、公司和个人应当出售转交给他们的石油，并将收入汇入国库，之后可报销经同意的费用并获得国家应付的款项。一些接收方自行销售石油，另一些则聘用私营贸易公司。

最早获得石油用于销售的机构之一是石油工业养老金基金。石油也被转交给“哈塔姆·安比亚”建筑基地，该机构实施大型基础设施项目。据该媒体报道，市政警察以原油形式获得应得的国家付款。

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制裁与未返还的收入

在采用这一模式之初，预期销售收入与卖方实际汇入国库的金额之间就已出现差异。据该媒体称，这成为伊朗一些最大经济腐败案件的基础。

2016年达成JCPOA核协议并解除针对伊朗石油销售的制裁后，政府得以让销售重新受到更多国家控制。出售伊朗石油但未返还收入的人员被监禁。

2018年美国退出JCPOA后，伊朗再次被迫依赖私营贸易商。美国将制裁扩大至账户、货币兑换商、公司和个人，使资金返还变得更加困难，因为受制裁贸易商失去了对账户、资产和公司的访问权。伊朗官员还指责中间商利用制裁机制为自己牟利。伊朗司法机构负责人警告，拒绝返还收入的卖方可能被追究法律责任。

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