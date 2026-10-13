FIFA主席詹尼·因凡蒂诺可能在3月选举后保住职位，因为其对手尚未找到一位有影响力的候选人来争夺世界足球的领导权。Dawn报道称，消息援引自法新社。

这名56岁的瑞士人寻求连任第四个也是最后一个任期。在公布并迅速搁置一项为世界杯吸引私人投资的计划后，他失去了多个足球协会的支持。与此同时，因凡蒂诺仍保有来自非洲和南美洲的关键支持。

寻找候选人

7月披露的FIFA Forward Enterprise计划设想成立一家商业子公司，以管理包括世界杯在内的FIFA最大型赛事。因凡蒂诺的两名严厉批评者——欧足联主席亚历山大·切费林，以及据法新社报道的中北美及加勒比海足球协会主席维克托·蒙塔利亚尼——已决定，或据报道蒙塔利亚尼正计划竞选连任现职，而不是竞选FIFA主席。

候选人必须在11月18日前宣布提名。曾参与两次成功世界杯申办工作的营销策略师特伦斯·伯恩斯告诉法新社，因凡蒂诺处于有利位置。国际奥林匹克委员会前营销主管迈克尔·佩恩表示，没有严肃的挑战者令人意外。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

投诉与诉讼

因凡蒂诺的批评者还在美国启动了法律程序，并向FIFA委员会提出正式投诉。长期批评因凡蒂诺的挪威足球协会主席莉塞·克拉韦内斯拒绝参加选举。

克拉韦内斯和挪威足协提请关注三个问题，据法新社称，其共同主题是因凡蒂诺与美国总统唐纳德·特朗普的友谊。乔什·库什纳的风险投资公司原本将成为FIFA Forward Enterprise的主要投资者；乔什·库什纳是贾里德·库什纳的兄弟，后者是特朗普的女婿。

伯恩斯称，欧足联在美国法院提起的、要求查阅与FIFA Forward Enterprise有关文件的诉讼，是因凡蒂诺面临的最大风险。FIFA正积极反驳该案中的诉求。佩恩也认为，缺乏西班牙、法国和英格兰足球协会的支持可能会损害这位FIFA主席。

关注我们在