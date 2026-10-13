在斯洛伐克，Ivan Novotný和Method Špaček因当局拒绝登记他们于2020年在奥地利缔结的婚姻，已对当局提起诉讼。这对伴侣并非要求该国引入同性婚姻，而是要求承认在另一欧盟成员国合法缔结的婚姻，《卫报》报道。

斯洛伐克内政部的立场

斯洛伐克没有同性婚姻，也没有任何形式的民事伴侣关系。在内政部长Matúš Šutaj Eštok签署的一封信中，当局解释称，拒绝的原因是该国宪法将婚姻定义为一男一女之间的结合。该部门认为，因此没有法律依据正式承认奥地利结婚证书。

内政部表示，无论该婚姻在国外是否有效，该部门都受现行宪法和法律规定的约束。同时，该部门承认欧盟法的优先地位，但指出，为保障行动自由而承认婚姻，并不必然意味着将其作为婚姻在斯洛伐克登记。

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原告的论点

身为律师和前外交官的Novotný和Špaček援引了欧盟法院于2025年11月作出的一项裁决。该裁决涉及一对在柏林结婚、并对波兰当局拒绝承认其婚姻提出挑战的波兰同性伴侣。

欧盟法院裁定，如果伴侣行使了在另一欧盟国家自由流动和居住的权利，并在那里建立或巩固了家庭生活，成员国必须承认此类婚姻。同时，这项裁决并不要求欧盟国家允许在其本国领土上缔结同性婚姻。

斯洛伐克公共广播机构STVR的电台主持人Marian Žary Kukelka也对斯洛伐克当局提起了另一项诉讼。2023年，他在奥地利多瑙河畔海恩堡与伴侣Ondrej结婚。他在节目中使用完整的婚后姓氏，但在官方文件中登记为Marian Kukelka。

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