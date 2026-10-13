В Словакии Иван Новотный и Метод Шпачек подали иск против властей из-за отказа зарегистрировать их брак, заключенный в Австрии в 2020 году. Пара добивается не введения однополых браков в стране, а признания брака, законно заключенного в другом государстве ЕС, сообщает The Guardian.

Позиция словацкого МВД

В Словакии нет однополых браков, как и какой-либо формы гражданского партнерства. В письме, подписанном министром внутренних дел Матушем Шутаем Эштоком, власти объяснили отказ тем, что Конституция страны определяет брак как союз мужчины и женщины. По мнению ведомства, из-за этого нет правовых оснований для формального признания австрийского свидетельства о браке.

Министерство внутренних дел заявило, что связано действующими конституционными и законодательными нормами независимо от действительности брака за рубежом. В то же время ведомство признало верховенство права ЕС, но отметило, что признание брака для целей свободы передвижения не обязательно предусматривает его регистрацию в качестве брака в Словакии.

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Аргументы истцов

Новотный и Шпачек, которые являются юристами и бывшими дипломатами, ссылаются на решение Суда ЕС от ноября 2025 года. Оно было принято по делу польской однополой пары, которая поженилась в Берлине и оспорила отказ польских властей признать ее брак.

Суд ЕС постановил, что государства-члены должны признавать такие браки, если пара воспользовалась правом на передвижение и проживание в другой стране ЕС и создала или укрепила там семейную жизнь. В то же время это решение не обязывает страны Евросоюза разрешать заключение однополых браков на собственной территории.

Еще один иск против словацких властей подал радиоведущий общественного вещателя STVR Мариан Жари Кукелка. В 2023 году он женился на своем партнере Ондрее в австрийском Хайнбурге-на-Дунае. В эфире он использует полную фамилию после брака, однако в официальных документах указан как Мариан Кукелка.

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