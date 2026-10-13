Na Słowacji Ivan Novotný i Method Špaček złożyli pozew przeciwko władzom w związku z odmową zarejestrowania ich małżeństwa zawartego w Austrii w 2020 roku. Para nie domaga się wprowadzenia małżeństw jednopłciowych w kraju, lecz uznania małżeństwa legalnie zawartego w innym państwie UE, informuje „The Guardian”.

Stanowisko słowackiego MSW

Na Słowacji nie ma małżeństw jednopłciowych ani żadnej formy związków partnerskich. W liście podpisanym przez ministra spraw wewnętrznych Matúša Šutaja Eštoka władze wyjaśniły odmowę tym, że Konstytucja kraju definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Zdaniem resortu oznacza to brak podstaw prawnych do formalnego uznania austriackiego aktu małżeństwa.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że jest związane obowiązującymi przepisami konstytucyjnymi i ustawowymi niezależnie od ważności małżeństwa za granicą. Jednocześnie resort uznał pierwszeństwo prawa UE, ale zaznaczył, że uznanie małżeństwa na potrzeby swobody przemieszczania się nie musi oznaczać jego rejestracji jako małżeństwa na Słowacji.

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Argumenty powodów

Novotný i Špaček, którzy są prawnikami i byłymi dyplomatami, powołują się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2025 roku. Zostało ono wydane w sprawie polskiej pary jednopłciowej, która zawarła małżeństwo w Berlinie i zaskarżyła odmowę polskich władz uznania tego małżeństwa.

TSUE orzekł, że państwa członkowskie muszą uznawać takie małżeństwa, jeśli para skorzystała z prawa do przemieszczania się i pobytu w innym kraju UE oraz stworzyła lub umocniła tam swoje życie rodzinne. Jednocześnie orzeczenie to nie zobowiązuje państw Unii Europejskiej do zezwalania na zawieranie małżeństw jednopłciowych na ich własnym terytorium.

Kolejny pozew przeciwko słowackim władzom złożył prezenter radiowy publicznego nadawcy STVR Marian Žary Kukelka. W 2023 roku poślubił swojego partnera Ondreja w austriackim Hainburgu nad Dunajem. Na antenie używa pełnego nazwiska po ślubie, jednak w oficjalnych dokumentach figuruje jako Marian Kukelka.

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