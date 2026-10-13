过去16年间，英格兰东海岸至少有183栋住宅因海岸侵蚀和滑坡被拆除。地方政府认定这些建筑不宜居住、危险性过高，因此在可能倒塌前将其拆除，《卫报》报道。

海岸地区的拆除工作

该报从九个地方议会获得了数据。英国下议院环境、食品和农村事务委员会的一份报告将这些议会列为最易受侵蚀影响的地区之一。自2010年以来，东约克郡议会拆除的住宅最多，达到66栋。该地区包括斯基普西、奥尔德伯勒和马普尔顿等社区。

大雅茅斯自治市议会拆除了64栋住宅，全部位于赫姆斯比村。自2025年12月以来，当地已拆除41处建筑。议会发言人表示，去年冬天，赫姆斯比的沙丘遭受的侵蚀约为此前预测未来30年侵蚀量的一半，而在略多于12个月内，当地失去了超过10米的陆地。

北诺福克议会在此期间拆除了21栋住宅。其中19栋在位于悬崖边缘之前被拆除。在东萨福克，由于仅有六年的可用数据，2020年至2024年间拆除了8栋住宅，2025年5月至2026年4月又拆除了16栋。

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成本与风险

拆除工作花费约110万英镑。环境署为清理61栋面临倒塌风险的住宅提供了约48.2万英镑资金。其余费用由地方议会承担，在一些情况下由房产所有者自行承担。

环境署估计，到2055年，英格兰可能有3500处房产因海岸侵蚀面临风险；到2105年，这一数字可能超过1万处。在未来80年内，10公里主干道路、172公里次要道路以及约5.6公里铁路也面临风险。

东英吉利大学高级研究员索菲·戴解释说，东海岸的砂质、砾质和淤泥质地层尤其脆弱。她表示，更潮湿的冬季、更强的风暴和海平面上升会加剧侵蚀，并使松软的坡面失稳。

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