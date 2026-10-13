На восточном побережье Англии за последние 16 лет демонтировали не менее 183 жилых домов из-за береговой эрозии и оползней. Местные власти признали эти объекты слишком опасными для проживания и снесли их до возможного обрушения, сообщает The Guardian.

Демонтажи на побережье

Издание получило данные от девяти местных советов, которые в отчете комитета Палаты общин по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских дел были названы одними из наиболее уязвимых к эрозии. Больше всего домов с 2010 года — 66 — снес совет Ист-Райдинга Йоркшира. Эта территория включает, в частности, общины Скипси, Олдбро и Мапплтон.

Совет боро Грейт-Ярмут демонтировал 64 дома, все — в деревне Хемсби. С декабря 2025 года там убрали 41 объект. Представитель совета заявил, что прошлой зимой дюны в Хемсби испытали примерно половину эрозии, которую ранее прогнозировали на следующие 30 лет, а за немногим более 12 месяцев там было утрачено более 10 метров суши.

Совет Северного Норфолка за этот период снес 21 дом. Девятнадцать из них демонтировали до того, как они оказались на краю обрыва. В Восточном Саффолке, где данные доступны только за шесть лет, с 2020 по 2024 год снесли восемь домов, а с мая 2025 года по апрель 2026-го — еще 16.

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Расходы и риски

Демонтажи обошлись примерно в 1,1 млн фунтов стерлингов. Агентство по охране окружающей среды выделило около 482 тыс. фунтов на расчистку 61 дома, находившегося под угрозой обрушения. Остальные расходы покрывали местные советы, а в некоторых случаях — сами владельцы недвижимости.

По оценке Агентства по охране окружающей среды, к 2055 году из-за береговой эрозии в Англии под угрозой могут оказаться 3,5 тыс. объектов недвижимости, а к 2105 году — более 10 тыс. В течение следующих 80 лет риску также подвергаются 10 км основных автодорог, 172 км второстепенных дорог и около 5,6 км железной дороги.

Старшая научная сотрудница Университета Восточной Англии Софи Дей объяснила, что песчаные, гравийные и илистые породы восточного побережья особенно уязвимы. По ее словам, более влажные зимы, более сильные штормы и повышение уровня моря усиливают эрозию и дестабилизируют мягкие склоны.

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