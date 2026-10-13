Na wschodnim wybrzeżu Anglii w ciągu ostatnich 16 lat rozebrano co najmniej 183 budynki mieszkalne z powodu erozji wybrzeża i osuwisk. Władze lokalne uznały te obiekty za zbyt niebezpieczne do zamieszkania i rozebrały je przed możliwym zawaleniem, informuje The Guardian.

Rozbiórki na wybrzeżu

Gazeta uzyskała dane od dziewięciu rad lokalnych, które w raporcie Komisji ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich Izby Gmin wskazano jako należące do najbardziej narażonych na erozję. Od 2010 roku najwięcej domów — 66 — rozebrała rada East Riding of Yorkshire. Obszar ten obejmuje między innymi miejscowości Skipsea, Aldbrough i Mappleton.

Rada gminy Great Yarmouth rozebrała 64 domy, wszystkie w wiosce Hemsby. Od grudnia 2025 roku usunięto tam 41 obiektów. Przedstawiciel rady oświadczył, że minionej zimy wydmy w Hemsby doznały około połowy erozji, którą wcześniej prognozowano na następne 30 lat, a w ciągu nieco ponad 12 miesięcy utracono tam ponad 10 metrów lądu.

Rada North Norfolk rozebrała w tym okresie 21 domów. Dziewiętnaście z nich usunięto, zanim znalazły się na skraju klifu. We Wschodnim Suffolk, gdzie dane są dostępne tylko za sześć lat, w latach 2020–2024 rozebrano osiem domów, a od maja 2025 roku do kwietnia 2026 roku — kolejnych 16.

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Koszty i ryzyko

Rozbiórki kosztowały około 1,1 mln funtów szterlingów. Agencja Ochrony Środowiska przeznaczyła około 482 tys. funtów na uprzątnięcie 61 domów zagrożonych zawaleniem. Pozostałe koszty pokryły rady lokalne, a w niektórych przypadkach sami właściciele nieruchomości.

Według oceny Agencji Ochrony Środowiska do 2055 roku erozja wybrzeża może zagrozić w Anglii 3,5 tys. nieruchomości, a do 2105 roku — ponad 10 tys. W ciągu następnych 80 lat zagrożonych jest również 10 km głównych dróg, 172 km dróg drugorzędnych i około 5,6 km linii kolejowych.

Starsza badaczka Uniwersytetu Anglii Wschodniej Sophie Day wyjaśniła, że piaszczyste, żwirowe i muliste formacje wschodniego wybrzeża są szczególnie narażone. Jak powiedziała, bardziej wilgotne zimy, silniejsze sztormy i wzrost poziomu morza nasilają erozję oraz destabilizują miękkie zbocza.

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