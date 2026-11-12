俄罗斯国家杜马一读通过了一项法案，该法案规定将服兵役时间计入地方自治机构的工作年限。 得益于这些变化，从对乌战争中归来的俄罗斯人将有资格竞聘市政机构的管理职位——特别是办公室主任、副市长及行政部门负责人等职位。

该立法修正案的发起者解释称，此举旨在帮助“特别军事行动”退伍军人发挥所长，通过在直接与公民互动的政府层级工作，参与家乡地区的发展。

“特别军事行动退伍军人拥有独特的经验[……]，他们懂得在高压环境下做出决策、进行团队协作，毫无疑问，这些能力在地方自治机构的工作中也将大有可为，” ——该法案的联署起草人之一、“统一俄罗斯党”国家杜马议员、劳动、社会政策和退伍军人事务委员会副主席达里娅·兰特拉托娃在报告中表示。

在俄罗斯联邦的大多数主体中，现行法规规定，管理职位候选人必须具备市政服务工作经历。其时长取决于具体地区和职位。

通常要求如下：

1至2年工作经验 ——适用于部门负责人或首席专家；

3–5年 ——适用于大型管理部门负责人；

4–6年——适用于办公室主任、副主席及地方行政机构负责人。

通常情况下，在俄罗斯各地区，关于在地方自治机关工作经验的要求仅不适用于初级职位的候选人，特别是第一类或第二类专业人员。

联邦立法的新修订将允许曾参与对乌战争的公民，与已具备相应工作经验的官员一样，竞聘市政服务中的领导职位。

俄罗斯国家杜马通报了这一消息。

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