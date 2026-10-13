W Iranie sieć pośredników, którym państwo powierzyło sprzedaż ropy, jest winna rządowi od 10 mld do 11 mld euro. We wrześniu poinformował o tym rzecznik krajowej władzy sądowniczej. Kwota ta odpowiada około połowie planowanych dochodów naftowych irańskiego budżetu na bieżący rok finansowy, podaje Al Jazeera.

Sprzedaż ropy przez pośredników

Teheran wprowadził schemat z udziałem prywatnych sprzedawców w 2012 roku w odpowiedzi na amerykańskie i europejskie sankcje przeciwko eksportowi irańskiej ropy oraz uzyskiwaniu dochodów z jej sprzedaży. Nie mogąc sprzedawać ropy za pośrednictwem Ministerstwa Ropy ani otrzymywać wpływów przez Bank Centralny, rząd sprzedawał ją krajowym nabywcom lub wykorzystywał do rozliczania długów wobec instytucji i organizacji.

W ten sposób powstała sieć tak zwanych zaufanych pośredników. Instytucje, firmy i osoby fizyczne miały sprzedawać przekazaną im ropę oraz przekazywać wpływy do skarbu państwa, po czym mogły odzyskać uzgodnione koszty i otrzymać należne im płatności od państwa. Część odbiorców sprzedawała ropę samodzielnie, inni angażowali prywatne spółki handlowe.

Wśród pierwszych instytucji, które otrzymały ropę do sprzedaży, był Fundusz Emerytalny Przemysłu Naftowego. Ropę przekazywano również bazie budowlanej Khatam al-Anbiya, która realizuje duże projekty infrastrukturalne. Według publikacji policja miejska otrzymywała należne jej płatności państwowe w postaci ropy naftowej.

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Sankcje i nieprzekazane wpływy

Już na początku stosowania tego modelu pojawiały się rozbieżności między oczekiwanymi wpływami ze sprzedaży a kwotami, które sprzedawcy faktycznie przekazywali do skarbu państwa. Według publikacji stało się to podstawą jednych z największych spraw korupcyjnych o charakterze gospodarczym w Iranie.

Po zawarciu porozumienia nuklearnego JCPOA w 2016 roku i zniesieniu sankcji dotyczących sprzedaży irańskiej ropy rząd zdołał przywrócić sprzedaż pod większą kontrolę państwa. Osoby, które sprzedały irańską ropę, lecz nie zwróciły wpływów, zostały uwięzione.

Po wycofaniu się USA z JCPOA w 2018 roku Iran ponownie został zmuszony do polegania na prywatnych traderach. Rozszerzenie amerykańskich sankcji na rachunki, kantory walutowe, firmy i osoby fizyczne utrudniło zwrot środków, ponieważ objęci sankcjami traderzy tracili dostęp do rachunków, aktywów i firm. Irańscy urzędnicy oskarżali również pośredników o wykorzystywanie mechanizmów sankcyjnych do własnego wzbogacenia. Szef irańskiej władzy sądowniczej ostrzegł, że sprzedawcy, którzy odmówią zwrotu wpływów, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej.

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