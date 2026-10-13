Łotewskie narodowe linie lotnicze airBaltic odnotowały w pierwszym półroczu 2026 roku stratę w wysokości 128,2 mln euro. Przychody przewoźnika w tym okresie wzrosły o 14,2% rok do roku, do 399,2 mln euro, informuje LSM English.

Strata wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem

W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku strata airBaltic wyniosła 1,7 mln euro. Spółka zaznaczyła, że istotny wpływ na wynik finansowy miały wysokie ceny paliwa lotniczego związane z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zniwelowały one pozytywną dynamikę ruchu pasażerskiego.

W okresie od stycznia do czerwca airBaltic wykonała 42,3 tys. lotów, o 16,2% więcej niż rok wcześniej. Liczba lotów w siatce połączeń wzrosła o 5%, do 24 tys., podczas gdy liczba lotów leasingowych zwiększyła się o 35%, do 18,3 tys. W drugim kwartale spółka oddawała w leasing średnio 26 samolotów, wobec 19 w analogicznym okresie poprzedniego roku.

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Zmniejszenie floty i restrukturyzacja

Współczynnik wypełnienia samolotów airBaltic w pierwszym półroczu wyniósł 77,3%, podczas gdy w tym samym okresie 2025 roku sięgał 78,2%. Prezes i dyrektor generalny linii Erno Hildén oświadczył, że branża doświadcza znacznej presji zewnętrznej z powodu rekordowo wysokich cen paliwa lotniczego. Jak powiedział, priorytetem spółki jest wzmocnienie podstaw finansowych, zwiększenie efektywności i osiągnięcie trwałej rentowności.

airBaltic planuje do końca roku zmniejszyć flotę o około jedną trzecią — z 54 do około 36 samolotów. Przewoźnik zamierza również zwolnić setki pracowników, znacznie ograniczyć działalność w innych krajach i już poinformował o zmniejszeniu liczby tras następnego lata. We wrześniu spółka dobrowolnie złożyła w USA wniosek o ochronę przed bankructwem w trybie Chapter 11, aby rozpocząć restrukturyzację zobowiązań finansowych. Państwo łotewskie posiada 88,37% akcji airBaltic, Lufthansa — 10%, a prywatni akcjonariusze — 1,63%.

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