Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в первом полугодии 2026 года зафиксировала убыток в размере 128,2 млн евро. Выручка перевозчика за этот период выросла на 14,2% в годовом выражении — до 399,2 млн евро, сообщает LSM English.

Убыток вырос по сравнению с прошлым годом

За первые шесть месяцев 2025 года убыток airBaltic составил 1,7 млн евро. В компании отметили, что существенное влияние на финансовый результат оказали высокие цены на авиационное топливо, связанные с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Они нивелировали положительную динамику пассажиропотока.

В январе—июне airBaltic выполнила 42,3 тыс. рейсов, что на 16,2% больше, чем годом ранее. Число рейсов по маршрутной сети увеличилось на 5% — до 24 тыс., тогда как количество лизинговых рейсов выросло на 35% — до 18,3 тыс. Во втором квартале компания в среднем передавала в лизинг 26 самолетов против 19 за аналогичный период предыдущего года.

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Сокращение флота и реструктуризация

Коэффициент загрузки самолетов airBaltic за первое полугодие составил 77,3%, тогда как за тот же период 2025 года он равнялся 78,2%. Президент и генеральный директор авиакомпании Эрно Хильден заявил, что отрасль испытывает значительное внешнее давление из-за рекордно высоких цен на авиационное топливо. По его словам, приоритетом компании является укрепление финансовой основы, повышение эффективности и достижение устойчивой прибыльности.

airBaltic планирует до конца года сократить флот примерно на треть — с 54 до около 36 самолетов. Перевозчик также намерен уволить сотни сотрудников, существенно сократить деятельность в других странах и уже сообщил о сокращении числа маршрутов следующим летом. В сентябре компания добровольно подала заявление о защите от банкротства по процедуре Chapter 11 в США, чтобы начать реструктуризацию финансовых обязательств. Латвийскому государству принадлежат 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, частным акционерам — 1,63%.

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