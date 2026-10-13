拉脱维亚国家航空公司airBaltic在2026年上半年录得1.282亿欧元亏损。该航司同期营收同比增长14.2%，达到3.992亿欧元，LSM English报道。

亏损较去年增加

2025年前六个月，airBaltic的亏损为170万欧元。该公司指出，与中东冲突升级相关的高航空燃油价格对财务业绩产生了重大影响。这抵消了客运量的积极增长势头。

1月至6月，airBaltic运营了4.23万架次航班，比一年前增加16.2%。其航线网络航班数量增长5%，至2.4万架次；租赁航班数量则增长35%，至1.83万架次。第二季度，该公司平均出租26架飞机，而上年同期为19架。

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缩减机队和重组

airBaltic上半年的客座率为77.3%，而2025年同期为78.2%。该航空公司总裁兼首席执行官埃尔诺·希尔登表示，由于航空燃油价格创纪录地高，行业正面临巨大的外部压力。他表示，公司的优先事项是巩固财务基础、提高效率并实现可持续盈利。

airBaltic计划在年底前将机队规模缩减约三分之一，从54架减至约36架飞机。该承运商还打算裁减数百名员工，大幅缩减在其他国家的业务，并已宣布将在明年夏季减少航线数量。9月，该公司在美国自愿申请根据Chapter 11程序获得破产保护，以启动财务义务重组。拉脱维亚政府持有airBaltic 88.37%的股份，汉莎航空持有10%，私人股东持有1.63%。

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