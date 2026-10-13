在苏丹首都喀土穆，两名埃及公民遭枪杀，另有一名埃及人和一名苏丹警察受伤。埃及和苏丹正在调查这起袭击事件，The National报道。

枪手被拘留

苏丹警方表示，已拘留23岁的易卜拉欣·阿卜杜拉·亚当。据警方称，他承认发动袭击，并表示自己是为在周六埃及-苏丹边境附近空袭中死亡的兄弟复仇。

三名埃及人均为卡车司机。这名警察在拘留嫌疑人之前发生的交火中受伤。警方表示，仍在查明事件的情况和动机。

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边境附近的空袭

埃及和苏丹均未公开说明是谁在边境地区实施了空袭。苏丹人权和公民团体最先报告此事，其中包括Emergency Lawyers、公民联盟Somoud和Sudan Doctors' Network。它们提供的死亡人数不一，从13人到72人不等，而一些苏丹媒体报道称死亡人数最高达200人。

由军方领导的苏丹主权委员会证实，袭击发生在与埃及接壤的地区，并表示两国领导层之间已进行接触。埃及外交部表示，部长巴德尔·阿卜杜拉蒂与军方支持的政府中的苏丹外长穆希耶丁·萨利姆通电话讨论了枪击事件。

埃及军方另行表示，正继续打击该国东部沙漠的非法黄金开采活动。军方称，曾投放传单，呼吁停止非法开采。

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