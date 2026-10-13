W Chartum zastrzelono dwóch Egipcjan, Egipt i Sudan badają atak — The National
W Chartumie, stolicy Sudanu, zastrzelono dwóch obywateli Egiptu, a kolejny Egipcjanin i sudański policjant zostali ranni. Egipt i Sudan badają atak, informuje The National.
Zatrzymanie strzelca
Sudańska policja poinformowała o zatrzymaniu 23-letniego Ibrahima Abdullaha Adama. Według jej danych przyznał się on do ataku i powiedział, że działał w odwecie za brata, który zginął w sobotnim nalocie w pobliżu granicy egipsko-sudańskiej.
Wszyscy trzej Egipcjanie byli kierowcami ciężarówek. Policjant został ranny podczas strzelaniny poprzedzającej zatrzymanie podejrzanego. Policja przekazała, że nadal ustala okoliczności i motywy incydentu.
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Nalot w pobliżu granicy
Ani Egipt, ani Sudan nie poinformowały publicznie, kto przeprowadził nalot w rejonie przygranicznym. Jako pierwsze poinformowały o nim sudańskie grupy praw człowieka i organizacje obywatelskie, w tym Emergency Lawyers, sojusz cywilny Somoud oraz Sudan Doctors' Network. Podawały one różne dane dotyczące liczby zabitych — od 13 do 72 osób, podczas gdy niektóre sudańskie media informowały o nawet 200 ofiarach śmiertelnych.
Wojskowa Rada Suwerenna Sudanu potwierdziła, że atak miał miejsce na obszarze graniczącym z Egiptem, i poinformowała o kontaktach między przywódcami obu państw. Egipskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że minister Badr Abdelatty omówił strzelaninę telefonicznie ze swoim sudańskim odpowiednikiem w rządzie wspieranym przez wojsko, Mohieldinem Salemem.
Egipskie wojsko osobno oświadczyło, że nadal zwalcza nielegalne wydobycie złota na Pustyni Wschodniej kraju. Według wojska zrzucano ulotki wzywające do zaprzestania nielegalnego wydobycia.