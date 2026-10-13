Siły izraelskie przeprowadziły naloty na organizacje pozarządowe i dziedziniec kompleksu medycznego w Ramallah — Al Jazeera
Siły izraelskie przeprowadziły naloty w biurach palestyńskich organizacji pozarządowych oraz na dziedzińcu Palestyńskiego Kompleksu Medycznego w Ramallah, na okupowanym Zachodnim Brzegu. Informuje o tym Al Jazeera.
Najścia na biura organizacji
We wtorek siły izraelskie przeszukały pomieszczenia Związku Komitetów Kobiet Palestyńskich oraz Stowarzyszenia Wsparcia Więźniów i Praw Człowieka Addameer w Ramallah. Addameer zajmuje się ochroną praw więźniów.
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Według korespondentki Al Jazeery Nidy Ibrahim podczas nalotu siły izraelskie konfiskowały sprzęt należący do Addameer. Jak powiedziała, siły izraelskie wcześniej zamknęły organizację, a izraelskie wojsko i władze uznają ją za organizację terrorystyczną.
Snajperzy przy kompleksie medycznym
Palestyńska agencja informacyjna WAFA podała, że izraelskich snajperów rozmieszczono w pobliżu wejść do Palestyńskiego Kompleksu Medycznego. Według Al Jazeery jest to największa publiczna placówka medyczna na okupowanym Zachodnim Brzegu.