Siły izraelskie przeprowadziły naloty w biurach palestyńskich organizacji pozarządowych oraz na dziedzińcu Palestyńskiego Kompleksu Medycznego w Ramallah, na okupowanym Zachodnim Brzegu. Informuje o tym Al Jazeera.

Najścia na biura organizacji

We wtorek siły izraelskie przeszukały pomieszczenia Związku Komitetów Kobiet Palestyńskich oraz Stowarzyszenia Wsparcia Więźniów i Praw Człowieka Addameer w Ramallah. Addameer zajmuje się ochroną praw więźniów.

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Według korespondentki Al Jazeery Nidy Ibrahim podczas nalotu siły izraelskie konfiskowały sprzęt należący do Addameer. Jak powiedziała, siły izraelskie wcześniej zamknęły organizację, a izraelskie wojsko i władze uznają ją za organizację terrorystyczną.

Snajperzy przy kompleksie medycznym

Palestyńska agencja informacyjna WAFA podała, że izraelskich snajperów rozmieszczono w pobliżu wejść do Palestyńskiego Kompleksu Medycznego. Według Al Jazeery jest to największa publiczna placówka medyczna na okupowanym Zachodnim Brzegu.

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