Ізраїльські сили провели рейди в НУО та у дворі медкомплексу Рамалли — Al Jazeera

Ізраїльські сили провели рейди в офісах палестинських неурядових організацій та у дворі Палестинського медичного комплексу в Рамаллі, на окупованому Західному березі Йордану. Про це повідомляє Al Jazeera.

Рейди в офісах організацій

У вівторок ізраїльські сили обшукали приміщення Союзу комітетів палестинських жінок та Асоціації підтримки ув’язнених і прав людини Addameer у Рамаллі. Addameer займається захистом прав ув’язнених.

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За даними кореспондентки Al Jazeera Ніди Ібрагім, під час рейду ізраїльські сили вилучали обладнання, що належить Addameer. За її словами, ізраїльські сили раніше закривали організацію, а ізраїльські військові та влада вважають її терористичною організацією.

Снайпери біля медкомплексу

Палестинське інформаційне агентство WAFA повідомило, що ізраїльських снайперів розмістили біля входів до Палестинського медичного комплексу. За даними Al Jazeera, це найбільший державний медичний заклад на окупованому Західному березі Йордану.

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