Израильские силы провели рейды в офисах палестинских неправительственных организаций и во дворе Палестинского медицинского комплекса в Рамалле, на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Al Jazeera.

Рейды в офисах организаций

Во вторник израильские силы обыскали помещения Союза комитетов палестинских женщин и Ассоциации поддержки заключённых и прав человека Addameer в Рамалле. Addameer занимается защитой прав заключённых.

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По данным корреспондентки Al Jazeera Ниды Ибрагим, во время рейда израильские силы изымали оборудование, принадлежащее Addameer. По её словам, израильские силы ранее закрывали организацию, а израильские военные и власти считают её террористической организацией.

Снайперы у медкомплекса

Палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что израильских снайперов разместили возле входов в Палестинский медицинский комплекс. По данным Al Jazeera, это крупнейшее государственное медицинское учреждение на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

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