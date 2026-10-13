Francuskie linie lotnicze Air France potwierdziły, że stosują nowe izraelskie ograniczenia dotyczące obywatelstwa pilotów i personelu pokładowego pracujących na lotach do Tel Awiwu. Jak informuje Al Jazeera, firma oświadczyła, że podobnie jak wszyscy przewoźnicy lotniczy jest zobowiązana przestrzegać zasad wjazdu ustanowionych przez władze państw, do których realizuje loty.

Według izraelskiej stacji telewizyjnej N12, 1 października izraelskie Ministerstwo Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poinformowało zagraniczne linie lotnicze, że piloci i personel pokładowy na lotach w izraelskiej przestrzeni powietrznej nie mogą posiadać obywatelstwa ani podwójnego obywatelstwa państw, które nie utrzymują stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Informowano, że lista obejmuje 31 państw z większością muzułmańską, w tym Algierię, Tunezję, Iran, Oman, Arabię Saudyjską, Pakistan i Niger.

Reakcja linii lotniczych

Air France poinformowało, że pracownicy objęci nowymi zasadami dotyczącymi lotów do Tel Awiwu zostali już powiadomieni. Według francuskiego wydania Mediapart, w wewnętrznej notatce dla pilotów i personelu pokładowego wskazano, że nieprzestrzeganie dyrektywy może skutkować sankcjami dla firmy i pracownika. Al Jazeera zaznacza, że nie mogła niezależnie zweryfikować tego dokumentu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Czeskie Smartwings również potwierdziły otrzymanie izraelskiej dyrektywy i oświadczyły, że obecnie nie wpływa ona na ich działalność, przydział załóg ani kierowanie pracowników na loty do i z Izraela. Firma dodała, że będzie przestrzegać wymogów właściwych organów. United Airlines nie potwierdziły, czy otrzymały dyrektywę ani czy zmieniły przydziały załóg.

Możliwe roszczenia prawne

Paryska prawniczka specjalizująca się w przeciwdziałaniu dyskryminacji Clara Gandin oświadczyła, że spełnianie takich wymogów może być sprzeczne z francuskim prawem pracy. Jej zdaniem odsuwanie pracowników od określonych lotów ze względu na ich obywatelstwo może stanowić bezpośrednią dyskryminację, nawet jeśli nie wpływa to na ich wynagrodzenie.

Jednocześnie profesor prawa lotniczego Uniwersytetu McGilla Vincent Correia zauważył, że międzynarodowe prawo lotnicze uznaje suwerenność państw nad ich przestrzenią powietrzną i pozwala im stosować zasady dotyczące dopuszczania pasażerów i załóg. Wyjaśnił, że pracownikom z państw nieutrzymujących stosunków dyplomatycznych z Izraelem już wcześniej zakazywano wykonywania lotów do tego kraju, a nowe ograniczenia, w jego ocenie, dotyczą przede wszystkim osób z podwójnym obywatelstwem.

Czytaj nas na