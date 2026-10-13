W Nigerii były prezydent Olusegun Obasanjo poparł żądania przeglądu 13-procentowego udziału w dochodach z ropy naftowej, który trafia do stanów produkujących ropę w Delcie Nigru. Gubernator stanu Bayelsa Douye Diri również oświadczył, że obecny mechanizm podziału nie zapewnia regionowi sprawiedliwego udziału w zyskach z wydobycia ropy.

Jak informuje Premium Times Nigeria, powołując się na gazetę The Punch, Obasanjo przemawiał podczas ceremonii uruchomienia wartej 1 mld dolarów instalacji destylacji ropy naftowej Azikel Refinery w Obunagha, na obszarze samorządu lokalnego Yenagoa w stanie Bayelsa. Określił 13-procentowe odpisy jako wstępne, a nie ostateczne ustalenie, i zgodził się, że stany oraz społeczności, na których terenach wydobywa się ropę, nadal nie otrzymały sprawiedliwych korzyści z eksploatacji zasobów.

Żądania stanu Bayelsa

Douye Diri powiązał żądania regionu z nierównowagą między społecznościami, na których terenach wydobywa się ropę naftową, a beneficjentami jej eksploatacji. Skrytykował także ustawę o użytkowaniu gruntów, stwierdzając, że przepisy i federalna kontrola nad zasobami ropy ograniczają wpływ lokalnych społeczności na zarządzanie zasobami znajdującymi się pod ziemią.

Według gubernatora region nie dąży do zatrzymania wszystkich dochodów z ropy, lecz chce uczestniczyć w określaniu zasad zarządzania zasobami. Podkreślił, że 13% to za mało dla stanów produkujących ropę.

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Obowiązujący porządek podziału

Artykuł 162 ust. 2 konstytucji Nigerii z 1999 roku przewiduje stosowanie zasady pochodzenia przy podziale dochodów z zasobów naturalnych. Do odpowiednich stanów powinno trafiać co najmniej 13% dochodów wpływających do Konta Federacyjnego z zasobów naturalnych w tych stanach.

Publikacja zauważa, że kwestii zwiększenia udziału w dochodach towarzyszy również dyskusja o przejrzystości wykorzystania środków, które stany Delty Nigru już otrzymują poprzez płatności wynikające z zasady pochodzenia i inne wypłaty z Konta Federacyjnego. W regionie nadal występują problemy z infrastrukturą, opieką zdrowotną, edukacją, degradacją środowiska i możliwościami gospodarczymi dla społeczności wydobywających ropę.

Spory dotyczące podziału dochodów z morskiego i lądowego wydobycia ropy nasiliły się także za prezydentury Obasanjo. W 2004 roku Zgromadzenie Narodowe Nigerii zniosło rozróżnienie między wydobyciem morskim a lądowym przy stosowaniu zasady pochodzenia.

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