В Нигерии бывший президент Олусегун Обасанджо поддержал требования пересмотреть 13-процентную долю нефтяных доходов, поступающую штатам-производителям нефти в дельте Нигера. Губернатор штата Байелса Дуайе Дири также заявил, что нынешний механизм распределения не обеспечивает региону справедливую долю прибыли от добычи нефти.

Как сообщает Premium Times Nigeria со ссылкой на газету The Punch, Обасанджо выступил на церемонии запуска установки перегонки сырой нефти Azikel Refinery стоимостью 1 млрд долларов в Обунаге, в районе местного самоуправления Йенагоа штата Байелса. Он назвал 13-процентные отчисления первоначальной, а не окончательной договоренностью и согласился, что штаты и общины, где добывают нефть, до сих пор не получили справедливой выгоды от эксплуатации ресурсов.

Требования штата Байелса

Дуайе Дири связал требования региона с дисбалансом между общинами, на территории которых добывают сырую нефть, и получателями выгод от ее эксплуатации. Он также раскритиковал Закон о землепользовании, заявив, что законодательство и федеральный контроль над нефтяными ресурсами ограничивают влияние местных общин на управление ресурсами под землей.

По словам губернатора, регион не стремится оставить себе все нефтяные доходы, однако хочет участвовать в определении порядка управления ресурсами. Он подчеркнул, что 13% недостаточно для штатов-производителей.

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Действующий порядок распределения

Статья 162(2) Конституции Нигерии 1999 года предусматривает применение принципа деривации при распределении доходов от природных ресурсов. Соответствующим штатам должно направляться не менее 13% доходов, поступающих на Счет Федерации от природных ресурсов в этих штатах.

Издание отмечает, что вопрос увеличения доли доходов также сопровождается дискуссией о прозрачности использования средств, которые штаты дельты Нигера уже получают через деривационные и другие выплаты со Счета Федерации. В регионе сохраняются проблемы с инфраструктурой, здравоохранением, образованием, деградацией окружающей среды и экономическими возможностями для нефтедобывающих общин.

Споры о распределении доходов от морской и наземной добычи нефти обострялись и в период президентства Обасанджо. В 2004 году Национальная ассамблея Нигерии отменила разграничение между офшорной и наземной добычей при применении принципа деривации.

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