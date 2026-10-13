在尼日利亚，前总统奥卢塞贡·奥巴桑乔支持重新审议分配给尼日尔三角洲产油州的13%石油收入份额的要求。巴耶尔萨州州长杜耶·迪里也表示，现行分配机制未能确保该地区获得石油开采利润中的公平份额。

据Premium Times Nigeria报道，援引《The Punch》报的消息，奥巴桑乔在巴耶尔萨州耶纳戈阿地方政府区奥布纳哈举行的Azikel Refinery价值10亿美元的原油蒸馏装置启用仪式上发表讲话。他称13%的拨款是初步而非最终安排，并认同开采石油的州和社区至今仍未从资源开发中获得公平收益。

巴耶尔萨州的诉求

杜耶·迪里将该地区的诉求与原油开采所在社区和从其开发中获益者之间的不平衡联系起来。他还批评了《土地使用法》，称相关立法以及联邦政府对石油资源的控制限制了地方社区对地下资源管理的影响力。

州长表示，该地区并不寻求保留全部石油收入，但希望参与决定资源管理的方式。他强调，对产油州而言，13%并不足够。

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现行分配办法

尼日利亚1999年宪法第162条第2款规定，在分配自然资源收入时适用源头原则。相关州应获得至少13%的收入，这些收入来自其境内自然资源并缴入联邦账户。

该媒体指出，提高收入份额的问题还伴随着对尼日尔三角洲各州已通过源头原则及联邦账户其他拨款获得的资金使用透明度的讨论。该地区仍面临基础设施、医疗保健、教育、环境退化以及产油社区经济机会等问题。

有关海上和陆上石油开采收入分配的争议，在奥巴桑乔担任总统期间也曾加剧。2004年，尼日利亚国民议会在适用源头原则时取消了海上与陆上开采之间的区分。

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