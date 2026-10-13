В столице Судана Хартуме были застрелены двое граждан Египта, еще один египтянин и суданский полицейский получили ранения. Египет и Судан расследуют нападение, сообщает The National.

Задержание стрелявшего

Суданская полиция заявила о задержании 23-летнего Ибрагима Абдуллы Адама. По ее данным, он признался в нападении и сказал, что действовал из мести за брата, погибшего в результате субботнего авиаудара возле египетско-суданской границы.

Все трое египтян были водителями грузовиков. Полицейский получил ранение во время перестрелки, предшествовавшей задержанию подозреваемого. Полиция сообщила, что продолжает устанавливать обстоятельства и мотивы инцидента.

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Авиаудар возле границы

Ни Египет, ни Судан публично не сообщили, кто нанес авиаудар в приграничном районе. Первыми о нем заявили суданские правозащитные и общественные группы, в том числе Emergency Lawyers, гражданский альянс Somoud и Sudan Doctors' Network. Они приводили разные данные о числе погибших — от 13 до 72 человек, тогда как отдельные суданские СМИ сообщали о до 200 погибших.

Возглавляемый военными Суверенный совет Судана подтвердил, что удар произошел в районе, граничащем с Египтом, и заявил о контактах между руководством двух государств. Министерство иностранных дел Египта сообщило, что министр Бадр Абдельатти обсудил стрельбу по телефону со своим суданским коллегой в поддерживаемом военными правительстве Мохиэльдином Салемом.

Египетские военные отдельно заявили, что продолжают противодействовать незаконной добыче золота в Восточной пустыне страны. По их словам, военные сбрасывали листовки с призывом прекратить незаконную добычу.

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