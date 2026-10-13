W Izraelu ultraortodoksyjne partie Szas i Zjednoczony Judaizm Tory mogą powstrzymać się od zarekomendowania prezydentowi Icchakowi Herzogowi premiera Binjamina Netanjahu lub Gadiego Ajzenkota jako kandydata do utworzenia następnego rządu po wyborach. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na źródła zaznajomione z sytuacją w partiach charedim.

Według tych źródeł obie partie obecnie nie są skłonne rekomendować prezydentowi żadnego kandydata. Jednocześnie nie oczekuje się od nich aktywnych działań na rzecz zastąpienia Netanjahu ani wsparcia bloku opozycyjnego w jego dążeniu do odwołania przewodniczącego Knesetu Amira Ohany.

Ustawa o poborze jako przeszkoda

Szas i Zjednoczony Judaizm Tory, według źródeł, wolałyby przynajmniej na początku pozostać w opozycji, dopóki nie zostanie uregulowany spór dotyczący ustawy o poborze charedim do wojska. Nawet jeśli taka ustawa zostanie uchwalona przez Kneset, partie mogą opóźniać wejście do koalicji z obawy, że Wysoki Trybunał Sprawiedliwości unieważni ustawę.

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Chodzi o oceny źródeł, a nie decyzje rabinicznego kierownictwa partii. Źródła zaznaczyły również, że zobowiązanie przyszłego rządu do promowania porozumienia w sprawie poboru samo w sobie nie zagwarantuje przystąpienia partii charedim do koalicji.

Opozycja rozważa zmianę przewodniczącego

Partie bloku opozycyjnego przygotowują się na scenariusz, w którym wybory nie wyłonią oczywistego zwycięzcy. Rozważają możliwość zastąpienia Ohany po zaprzysiężeniu nowej kadencji Knesetu. Mogłoby to dać blokowi większy wpływ na parlamentarny porządek obrad i promowanie inicjatyw ustawodawczych, w tym dotyczących państwowej komisji śledczej w sprawie ataków z 7 października oraz ograniczenia sprawowania urzędu premiera do dwóch kadencji.

Źródła w partiach charedim uważają, że większość potrzebna do zmiany przewodniczącego może potencjalnie zapewnić również poparcie dla utworzenia rządu. Wśród rozważanych wariantów jest rząd mniejszościowy z zewnętrznym poparciem partii Ra'am lub jej możliwy udział w koalicji. Jednocześnie Szas i Zjednoczony Judaizm Tory, według tych ocen, raczej nie będą aktywnie pomagać opozycji w zastąpieniu przewodniczącego i mogą zaczekać na wyniki wyborów 27 października.

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