在以色列，极端正统派政党沙斯党和联合妥拉犹太教党可能不会向总统艾萨克·赫尔佐格推荐总理本雅明·内塔尼亚胡或加迪·艾森科特作为选举后组建下一届政府的候选人。《耶路撒冷邮报》援引了解哈雷迪政党情况的消息人士报道称。

据这些消息人士评估，两党目前都不倾向于向总统推荐任何候选人。同时，外界不预计它们会积极采取行动替换内塔尼亚胡，或支持反对派阵营推动罢免以色列议会议长阿米尔·奥哈纳的意图。

征兵法案成为障碍

据消息人士称，沙斯党和联合妥拉犹太教党希望至少在初期留在反对派，直到围绕哈雷迪人应征入伍法案的争议得到解决。即使以色列议会通过此类法律，两党也可能因担心高等法院会推翻该法律而推迟加入执政联盟。

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这反映的是消息人士的评估，而非两党拉比领导层的决定。消息人士还指出，未来政府承诺推进有关征兵的协议，本身并不能保证哈雷迪政党加入执政联盟。

反对派考虑更换议长

反对派阵营的各党正为选举无法产生明显胜者的情景做准备。它们正在考虑在新一届以色列议会宣誓就职后更换奥哈纳。这可能使该阵营对议会议程以及推进立法倡议拥有更大影响力，其中包括就10月7日袭击事件设立国家调查委员会，以及将总理任期限制为两届。

哈雷迪政党的消息人士认为，更换议长所需的多数票也可能为组建政府提供支持。正在考虑的方案包括由拉阿姆党提供外部支持的少数派政府，或该党可能加入执政联盟。与此同时，根据这些评估，沙斯党和联合妥拉犹太教党不太可能积极帮助反对派更换议长，并可能等待10月27日的选举结果。

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