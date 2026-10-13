В Израиле ультраортодоксальные партии ШАС и «Объединённый иудаизм Торы» могут воздержаться от рекомендации президенту Ицхаку Герцогу премьер-министра Биньямина Нетаньяху или Гади Айзенкота в качестве кандидата на формирование следующего правительства после выборов. Об этом со ссылкой на источники, осведомлённые о ситуации в харедийских партиях, сообщает Jerusalem Post.

По оценкам этих источников, обе партии в настоящее время не склонны рекомендовать президенту какого-либо кандидата. В то же время от них не ожидают активных шагов по замене Нетаньяху или поддержке оппозиционного блока в его намерении сместить спикера Кнессета Амира Охану.

Закон о призыве как препятствие

ШАС и «Объединённый иудаизм Торы», по данным источников, предпочли бы по крайней мере вначале остаться в оппозиции, пока не будет урегулирован спор вокруг закона о призыве харедим в армию. Даже в случае принятия такого закона Кнессетом партии могут откладывать вступление в коалицию из-за опасений, что Высокий суд справедливости отменит закон.

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Речь идёт об оценках источников, а не о решениях раввинского руководства партий. Источники также отметили, что обязательство будущего правительства продвигать договорённость по вопросу призыва само по себе не будет гарантировать присоединение харедийских партий к коалиции.

Оппозиция рассматривает смену спикера

Партии оппозиционного блока готовятся к сценарию, при котором выборы не определят очевидного победителя. Они рассматривают возможность заменить Охану после принесения присяги новым созывом Кнессета. Это могло бы дать блоку больше влияния на парламентскую повестку и продвижение законодательных инициатив, в частности относительно государственной комиссии по расследованию атак 7 октября и ограничения пребывания премьер-министров у власти двумя сроками.

Источники в харедийских партиях считают, что большинство для смены спикера потенциально может обеспечить и поддержку для формирования правительства. Среди вариантов рассматриваются правительство меньшинства с внешней поддержкой партии РААМ или её возможное участие в коалиции. В то же время ШАС и «Объединённый иудаизм Торы», по этим оценкам, вряд ли будут активно помогать оппозиции заменить спикера и могут дождаться результатов выборов 27 октября.

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