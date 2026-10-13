卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼表示，由于霍尔木兹海峡关闭以及工业城市拉斯拉凡部分能源设施遭直接破坏，该国相当大一部分出口受到干扰。他在协商委员会发表讲话时强调，卡塔尔供应全球约五分之一的液化天然气贸易，因此任何中断都会迅速影响市场和消费者，阿纳多卢通讯社报道。

对能源部门的影响

埃米尔表示，当前地区危机的经济影响主要集中在能源部门。卡塔尔能源公司在3月初无人机袭击梅赛伊德和拉斯拉凡的能源设施后，暂停了液化天然气生产；拉斯拉凡是全球最大的液化天然气出口中心。

卡塔尔国防部表示，据其掌握的信息，两架来自伊朗的无人机被指向这些设施。埃米尔还表示，北方气田扩大开发的工作正按照提高卡塔尔液化天然气生产能力的计划继续进行。

他补充说，美国的Golden Pass LNG项目已取得显著进展，卡塔尔能源公司则继续扩大国际投资和合作伙伴关系。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

安全与外交

谢赫塔米姆表示，卡塔尔遭到伊朗袭击，并称这违反了该国主权和国际法。他表示，卡塔尔武装部队和安全部门履行了保卫国家的职责。

埃米尔强调，多哈寻求对话与和平解决并不意味着放弃国防。他表示，卡塔尔的战略包括在不被卷入战争的情况下保护国家，维持公共服务、供应链和经济活动的运转，促进停火和航运恢复，并支持谈判。

他呼吁海湾阿拉伯国家合作委员会成员国加强协调与合作。谢赫塔米姆还特别强调，有必要保护波斯湾和霍尔木兹海峡的航运，以及能源、水利和民用基础设施。

关注我们在