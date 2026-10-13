Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что из-за закрытия Ормузского пролива и прямых повреждений отдельных энергетических объектов в промышленном городе Рас-Лаффан была нарушена значительная часть экспорта страны. Выступая перед Консультативным советом, он подчеркнул, что Катар обеспечивает примерно пятую часть мировой торговли сжиженным природным газом, поэтому любые перебои быстро отражаются на рынках и потребителях, сообщает Anadolu Agency.

Влияние на энергетический сектор

По словам эмира, экономическое влияние нынешнего регионального кризиса преимущественно сосредоточилось в энергетическом секторе. Компания QatarEnergy в начале марта остановила производство СПГ после атак беспилотников на энергетические объекты в Месаиде и Рас-Лаффане — крупнейшем в мире центре экспорта сжиженного газа.

Министерство обороны Катара заявило, что два беспилотника, которые, по его данным, прибыли из Ирана, были направлены на эти объекты. Эмир также сообщил, что работы по расширению разработки газового месторождения Норт-Филд продолжаются в соответствии с планами по увеличению мощностей Катара по производству СПГ.

Он добавил, что проект Golden Pass LNG в США достиг значительного прогресса, а QatarEnergy продолжает расширять международные инвестиции и партнерства.

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Безопасность и дипломатия

Шейх Тамим заявил, что Катар подвергся атаке со стороны Ирана, назвав это нарушением суверенитета страны и международного права. По его словам, катарские вооруженные силы и службы безопасности выполнили свой долг по защите государства.

Эмир подчеркнул, что стремление Дохи к диалогу и мирному урегулированию не означает отказа от национальной обороны. По его словам, стратегия Катара предусматривает защиту страны без втягивания в войну, поддержание работы государственных служб, цепочек поставок и экономической деятельности, содействие прекращению огня и восстановлению судоходства, а также поддержку переговоров.

Он призвал государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива усилить координацию и сотрудничество. Отдельно шейх Тамим подчеркнул необходимость защиты судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, а также энергетической, водной и гражданской инфраструктуры.

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