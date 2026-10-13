Emir Kataru, szejk Tamim bin Hamad Al Thani, oświadczył, że zamknięcie Cieśniny Ormuz oraz bezpośrednie uszkodzenia niektórych obiektów energetycznych w przemysłowym mieście Ras Laffan zakłóciły znaczną część eksportu kraju. Występując przed Radą Konsultacyjną, podkreślił, że Katar zapewnia około jednej piątej światowego handlu skroplonym gazem ziemnym, dlatego wszelkie zakłócenia szybko wpływają na rynki i konsumentów, podaje Anadolu Agency.

Wpływ na sektor energetyczny

Według emira gospodarczy wpływ obecnego kryzysu regionalnego skoncentrował się głównie w sektorze energetycznym. QatarEnergy na początku marca wstrzymała produkcję LNG po atakach dronów na obiekty energetyczne w Mesaieed i Ras Laffan, największym na świecie centrum eksportu skroplonego gazu.

Ministerstwo Obrony Kataru oświadczyło, że dwa drony, które według jego danych pochodziły z Iranu, zostały skierowane na te obiekty. Emir przekazał również, że prace nad rozszerzeniem eksploatacji złoża gazowego North Field trwają zgodnie z planami zwiększenia zdolności Kataru do produkcji LNG.

Dodał, że projekt Golden Pass LNG w Stanach Zjednoczonych osiągnął znaczący postęp, a QatarEnergy nadal rozszerza międzynarodowe inwestycje i partnerstwa.

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Bezpieczeństwo i dyplomacja

Szejk Tamim oświadczył, że Katar został zaatakowany przez Iran, nazywając to naruszeniem suwerenności kraju i prawa międzynarodowego. Według niego katarskie siły zbrojne i służby bezpieczeństwa wypełniły swój obowiązek ochrony państwa.

Emir podkreślił, że dążenie Dohy do dialogu i pokojowego rozwiązania nie oznacza rezygnacji z obrony narodowej. Według niego strategia Kataru zakłada ochronę kraju bez wciągania go w wojnę, utrzymanie działania służb publicznych, łańcuchów dostaw i aktywności gospodarczej, sprzyjanie zawieszeniu broni i przywróceniu żeglugi oraz wspieranie negocjacji.

Wezwał państwa Rady Współpracy Zatoki Perskiej do wzmocnienia koordynacji i współpracy. Szejk Tamim osobno podkreślił potrzebę ochrony żeglugi w Zatoce Perskiej i Cieśninie Ormuz, a także infrastruktury energetycznej, wodnej i cywilnej.

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