8 października Armia USA utworzyła w bazie Fort Carson w stanie Kolorado 4. Wielodomenową Grupę Zadaniową (MDTF), przeznaczoną do operacji w zachodniej części Pacyfiku. Nowa jednostka liczy prawie 2100 żołnierzy. Podlega 7. Dywizji Piechoty, znanej również jako Dowództwo Wielodomenowe — Pacyfik.

Jak poinformował South China Morning Post, nowa grupa stała się czwartą taką formacją w Armii USA. Wcześniej MDTF aktywowano w stanie Waszyngton, Niemczech i na Hawajach. Plan Armii USA na 2024 rok przewiduje utworzenie pięciu takich grup zadaniowych na świecie, z których trzy mają zostać przypisane siłom Armii USA w regionie Pacyfiku.

Przeciwdziałanie A2/AD

Pacyficzne MDTF są przeznaczone do wysuniętego rozmieszczenia poszczególnych elementów w regionie Indo-Pacyfiku. Ich zadaniem jest przeciwdziałanie chińskiej strategii ograniczania dostępu i blokowania obszaru, znanej jako A2/AD. Według zachodnich analityków wojskowych strategia ta łączy chińskie pociski dalekiego zasięgu, radary, satelity, systemy obserwacji i komunikację wojskową w celu wykrywania oraz namierzania sił przeciwnika.

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MDTF mają łączyć precyzyjne uzbrojenie dalekiego zasięgu ze zdolnościami wywiadowczymi, cybernetycznymi, kosmicznymi i elektronicznymi. Takie jednostki mają wykrywać radary, obiekty dowodzenia i wyrzutnie rakiet, zakłócać komunikację przeciwnika oraz przeprowadzać uderzenia z rozproszonych pozycji lądowych.

Możliwe rozmieszczenie

Nie ogłoszono terminów przerzutu elementów 4. MDTF do regionu Indo-Pacyfiku. Nie sprecyzowano również, czy grupa otrzymała między innymi system rakietowy średniego zasięgu Typhon. Wcześniej 1. MDTF rozmieściła Typhon na Filipinach w 2024 roku, a 3. MDTF w tym roku dostarczyła wyrzutnie Typhon i artylerię rakietową Himars do bazy lotniczej Kanoya w Japonii na ćwiczenia.

Chiny sprzeciwiają się takim rozmieszczeniom. W maju rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun nazwał Typhon strategiczną bronią ofensywną i oświadczył, że jego rozmieszczenie w Japonii zwiększy ryzyko konfrontacji wojskowej i wyścigu zbrojeń w regionie. Eksperci cytowani przez publikację wskazują, że skuteczność MDTF w przypadku kryzysu wokół Tajwanu będzie zależeć od wcześniejszego dostępu do pozycji, sieci wywiadowczych, wsparcia państw partnerskich i logistyki.

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