8 октября Армия США сформировала на базе Форт-Карсон в штате Колорадо 4-ю многодоменную оперативную группу (MDTF), предназначенную для операций в западной части Тихого океана. В состав нового подразделения вошли почти 2100 военнослужащих. Оно подчиняется 7-й пехотной дивизии, также известной как Многодоменное командование — Тихий океан.

Как сообщает South China Morning Post, новая группа стала четвертым таким формированием Армии США. Ранее MDTF были активированы в штате Вашингтон, Германии и на Гавайях. План Армии США на 2024 год предусматривает создание пяти таких оперативных групп в мире, три из которых должны быть отнесены к силам Армии США в Тихоокеанском регионе.

Противодействие A2/AD

Тихоокеанские MDTF рассчитаны на передовое размещение отдельных элементов в Индо-Тихоокеанском регионе. Их задачей является противодействие китайской стратегии ограничения доступа и блокирования района, известной как A2/AD. По оценке западных военных аналитиков, эта стратегия сочетает китайские дальнобойные ракеты, радары, спутники, системы наблюдения и военные коммуникации для обнаружения и наведения на силы противника.

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MDTF должны сочетать высокоточное вооружение большой дальности с разведывательными, кибернетическими, космическими и электронными возможностями. Такие подразделения должны обнаруживать радары, командные объекты и ракетные установки, нарушать коммуникации противника и наносить удары с рассредоточенных наземных позиций.

Возможное развертывание

Сроки передислокации элементов 4-й MDTF в Индо-Тихоокеанский регион не объявлены. Также не уточняется, получила ли группа, в частности, ракетный комплекс средней дальности Typhon. Ранее 1-я MDTF развернула Typhon на Филиппинах в 2024 году, а 3-я MDTF в этом году доставила пусковые установки Typhon и реактивную артиллерию Himars на авиабазу Каноя в Японии для учений.

Китай выступает против таких развертываний. В мае представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал Typhon стратегическим наступательным оружием и заявил, что его размещение в Японии увеличит риск военной конфронтации и гонки вооружений в регионе. Эксперты, которых цитирует издание, отмечают, что эффективность MDTF в случае кризиса вокруг Тайваня будет зависеть от заблаговременного доступа к позициям, разведывательных сетей, поддержки стран-партнеров и логистики.

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