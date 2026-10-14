США створили 4-ту MDTF для протидії Китаю — South China Morning Post

Армія США 8 жовтня сформувала на базі Форт-Карсон у штаті Колорадо 4-ту багатодоменну оперативну групу (MDTF), призначену для операцій у західній частині Тихого океану. До складу нового підрозділу увійшли майже 2100 військовослужбовців. Він підпорядковується 7-й піхотній дивізії, також відомій як Багатодоменне командування — Тихий океан.

Як повідомляє South China Morning Post, нова група стала четвертим таким формуванням Армії США. Раніше MDTF активували у штаті Вашингтон, Німеччині та на Гаваях. План Армії США на 2024 рік передбачає створення п’яти таких оперативних груп у світі, три з яких мають бути віднесені до сил Армії США в Тихоокеанському регіоні.

Протидія A2/AD

Тихоокеанські MDTF розраховані на передове розміщення окремих елементів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Їхнім завданням є протидія китайській стратегії обмеження доступу та блокування району, відомій як A2/AD. За оцінкою західних військових аналітиків, ця стратегія поєднує китайські далекобійні ракети, радари, супутники, системи спостереження та військові комунікації для виявлення і наведення на сили противника.

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MDTF мають поєднувати високоточне озброєння великої дальності з розвідувальними, кібернетичними, космічними та електронними можливостями. Такі підрозділи мають виявляти радари, командні об’єкти й ракетні установки, порушувати комунікації противника та завдавати ударів із розосереджених наземних позицій.

Можливе розгортання

Термінів передислокації елементів 4-ї MDTF до Індо-Тихоокеанського регіону не оголосили. Також не уточнюється, чи отримала група, зокрема, ракетний комплекс середньої дальності Typhon. Раніше 1-ша MDTF розгорнула Typhon на Філіппінах у 2024 році, а 3-тя MDTF цього року доправила пускові установки Typhon і реактивну артилерію Himars на авіабазу Каноя в Японії для навчань.

Китай виступає проти таких розгортань. У травні речник МЗС КНР Го Цзякунь назвав Typhon стратегічною наступальною зброєю та заявив, що його розміщення в Японії збільшить ризик військової конфронтації і гонки озброєнь у регіоні. Експерти, яких цитує видання, зазначають, що ефективність MDTF у разі кризи довкола Тайваню залежатиме від завчасного доступу до позицій, розвідувальних мереж, підтримки країн-партнерів і логістики.

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