美国组建第4支MDTF应对中国——《南华早报》

10月8日，美国陆军在科罗拉多州卡森堡组建了第4支多域特遣部队（MDTF），用于在西太平洋开展行动。新单位由近2100名军人组成，隶属于第7步兵师，该师也被称为多域司令部——太平洋。

据《南华早报》报道，这支新部队成为美国陆军第四支此类编队。此前，MDTF已在华盛顿州、德国和夏威夷启用。美国陆军2024年计划规定在全球组建五支此类特遣部队，其中三支将划归美国陆军太平洋地区部队。

应对A2/AD

太平洋MDTF旨在将部分组成力量前沿部署至印太地区。其任务是应对中国的反介入和区域拒止战略，即A2/AD。西方军事分析人士认为，该战略将中国远程导弹、雷达、卫星、监视系统和军事通信相结合，用于发现并瞄准敌方力量。

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MDTF将把远程精确武器与情报、网络、太空和电子能力相结合。这类部队应发现雷达、指挥设施和导弹发射装置，干扰敌方通信，并从分散的地面阵地发动打击。

可能的部署

尚未公布第4支MDTF的组成力量调往印太地区的时间表。也未说明该部队是否已获得包括“堤丰”中程导弹系统在内的装备。此前，第1支MDTF于2024年在菲律宾部署了“堤丰”，第3支MDTF则于今年将“堤丰”发射装置和Himars火箭炮运至日本鹿屋空军基地参加演习。

中国反对此类部署。5月，中国外交部发言人郭嘉昆称“堤丰”为战略进攻性武器，并表示其在日本的部署将增加地区军事对抗和军备竞赛的风险。该报援引的专家指出，在台湾周边发生危机时，MDTF的有效性将取决于能否预先进入阵地、情报网络、伙伴国家的支持以及后勤保障。

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