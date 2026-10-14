Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum oświadczyła, że 14 października planuje podpisać dekret prezydencki, który zobowiąże platformy cyfrowe do ochrony dzieci i nastolatków przed brutalnymi, seksualnymi i innymi szkodliwymi treściami. Wymogi będą dotyczyć w szczególności mediów społecznościowych i serwisów streamingowych, informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Wymogi dla platform cyfrowych

Według agencji Sheinbaum miała podpisać dokument później tego samego dnia. Oczekuje się, że dekret zaostrzy nadzór nad dużymi firmami technologicznymi w Meksyku, jednej z największych gospodarek Ameryki Łacińskiej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W publikacji nie sprecyzowano konkretnych mechanizmów, według których platformy mają chronić nieletnich, ani możliwych sankcji za nieprzestrzeganie nowych wymogów.

Atak w stanie Coahuila

Oświadczenie Sheinbaum padło po ataku na placówkę edukacyjną w północnym stanie Coahuila na początku października. Według Channel NewsAsia dwóch 18-letnich byłych uczniów dokonało ataku, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a trzy kolejne zostały ranne.

Czytaj nas na